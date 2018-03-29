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Buradasınız : » » Çalınan otomobil 16 yıl sonra Adana'da bulundu

Çalınan otomobil 16 yıl sonra Adana'da bulundu

Adana'da polis ekipleri 2002 yılında çalındığı belirlenen bir otomobilin de olduğu 9 aracı ele geçirildi.

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Çalınan otomobil 16 yıl sonra Adanada bulundu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlattı.

Kontrol noktaları oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği araçları incelemeye aldı.

Araçlardan 8'inin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği, birinin ise 16 yıl önce çalındığı belirlendi.

Polis, İstanbul'da yaşadığını öğrendiği otomobilin sahibini aracını teslim alması için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne davet etti.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: otomobil, çalıntı otomobil, Adana
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