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Çalınan otomobil 16 yıl sonra Adana'da bulundu

Adana'da polis ekipleri 2002 yılında çalındığı belirlenen bir otomobilin de olduğu 9 aracı ele geçirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 11:02



