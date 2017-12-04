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Çaldılar, yağmaladılar, polisle çatışıp kaçtılar

Karaman'dan çaldılar, Mersin'de yağma olayına karıştılar. Otomobil hırsızları Konya'da da polisle çatışıp kaçtı.

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Çaldılar, yağmaladılar, polisle çatışıp kaçtılar

Mustafa Y. ve Ali K, çaldıkları otomobille Mersin'in Mut ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yağma olayına karıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Karaman-Mersin karayolunda denetim yapan polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık vererek, Ereğli istikametine doğru kaçmaya başladı.

Ereğli girişinde yolu kesen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yola kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı. Şüpheliler, emniyet ve jandarma ekiplerine ateş açarak, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Atılan kapanla lastikleri patlayan otomobili ilçe merkezindeki Taş Evler mevkisine bırakan zanlılar, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekiplere Diş Hastanesi yakınında silahla karşılık veren şüpheliler, müstakil evlerin bulunduğu Türbe Mahallesi'nde izlerini kaybettirdi.

Güvenlik çemberine alınan mahallede kent merkezinden sevk edilen özel harekat polislerinin de desteğiyle arama yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yağma, polis, Konya, Karaman, çatışma
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