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Buradasınız : » » Çaldıkları kişisel bilgilerle sahte e-Devlet sistemi kurdular

Çaldıkları kişisel bilgilerle sahte e-Devlet sistemi kurdular

Vatandaşların kişisel bilgilerini hukuk büroları ile avukatlara satan, internetten de para karşılığı kullanıma açan 5 kişi gözaltına alındı.

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Çaldıkları kişisel bilgilerle sahte e-Devlet sistemi kurdular

Ankara merkezli bir çete, birçok kişinin Nüfus, SGK, tapu, firma ve dava bilgilerini ele geçirdi. Kendi e-devlet sistemlerini kurdu.

O bilgileri para karşılığı satışa çıkardı. Çete elemanları eş zamanlı operasyonla yakalandılar.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonla 5 çete üyesini gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada adres, nüfus ve tapu sorgulama programının yer aldığı 8 harici bellek ele geçirildi.

Çete üyeleri sorgularında, çaldıkları kişisel bilgileri bazı avukatlara ve hukuk bürolarına sattıklarını itiraf etti.

İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suç örgütü, sahte e devlet, ankara
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