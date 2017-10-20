Çaldıkları kişisel bilgilerle sahte e-Devlet sistemi kurdular

Ankara merkezli bir çete, birçok kişinin Nüfus, SGK, tapu, firma ve dava bilgilerini ele geçirdi. Kendi e-devlet sistemlerini kurdu.

O bilgileri para karşılığı satışa çıkardı. Çete elemanları eş zamanlı operasyonla yakalandılar.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonla 5 çete üyesini gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada adres, nüfus ve tapu sorgulama programının yer aldığı 8 harici bellek ele geçirildi.

Çete üyeleri sorgularında, çaldıkları kişisel bilgileri bazı avukatlara ve hukuk bürolarına sattıklarını itiraf etti.

İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber