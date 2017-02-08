  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Çakmak gazı ellerinde patladı

Ankara'nın Emek semtinde, otomobilde çakmak gazının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Çakmak gazı ellerinde patladı

Ankara'nın Emek semtinde otomobilde çakmak gazının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Sokak'ta park halindeki otomobilde şiddetli patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, otomobil içinde çakmak gazının patlaması sonucu Osman Ş, Mehmet Uğur D, Sedat D. ve Doğukan Ö'nün elleri ve yüzlerinden yanık sonucu hafif şekilde yaralandığını tespit etti.

Yapılan incelemede araç içinde 2 çakmak gazı tüpü bulunurken, yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Etiketler: ankara, emek, çakmak gazı patlaması
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