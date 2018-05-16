Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 5 yıl hapis cezası

Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, oyuncu Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren ile menajer Selin Boronkay'ın da bulunduğu 34 kişiye farklı cezalar verildi.

Şarkıcı Cenk Eren'e "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Aynı suçtan yargılanan Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ise, 5 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme cezada iyi hal indirimi uyguladı. İki ünlü isme 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ünlü isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2013'te yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alındı.

5 yıl sonra karara bağlanan davada mahkeme, diğer sanıkları da çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak, sanıklar hapse girecek.

Cezanın bozulması halinde ise dava yeniden görülecek.

Kaynak: TRT Haber, AA