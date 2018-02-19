Cafer Tekin İpek, ByLock'a 8 binden fazla giriş yapmış

Koza-İpek Holding davasında yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı, Koza Holding'in eski yöneticisi Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek'in 8 bin 196 ByLock bağlantısının olduğu tespit edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek ve Harun Ekinci ile Melek İpek'in de arasında bulunduğu tutuksuz sanıkların hazır bulunduğu duruşmaya Koza İpek Holding'e ait bazı şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan tutuklu sanıklardan Şaban Yörüklü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tahliyeye yönelik taleplerini dinledi.

FETÖ üyesi olduklarını reddeden sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) mahkemeye ulaşan rapora göre, Cafer Tekin İpek'in 8 bin 196, Harun Ekinci'nin ise 984 ByLock bağlantısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, İpek ve Ekinci'den buna ilişkin savunmalarını sordu.

Her iki sanık da ByLock bağlantılarını reddederek, BTK'den detaylı görüşme dökümlerinin istenmesini talep etti.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Cumhuriyet savcısı, dava dosyasındaki eksik belgelerin temini için ilgili kurumlara yazılmasına, firari sanıkların yakalama emirlerinin infazının beklenmesine ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme başkanı, ara kararı açıkladı.

Tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek, Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü'nün mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, ByLock içeriklerinin tespiti için ilgili kurumlara yazılmasına hükmetti.

Firari sanıkların yakalama emirlerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA