Çadır ve konteyner kentlerde hüzünlü bayram

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve konteyner kentlerde barınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinden uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te, Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde saf tutan Suriyeliler, bayram namazını kıldı. Hutbenin ardından Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzurun gelmesi, kan ve gözyaşının dinmesi için dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan Suriyeli misafirler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Suriyeli Leys Talip, bir bayramı daha ülkesinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandan uzakta beşinci bayramı geçireceğini ve bunun güç bir durum olduğunu anlatan Talip, "Vatanda bayram geçirmek daha güzel olurdu. Akrabalarımızın birçoğu Suriye'de. Onlardan uzak yaşadığımız için zor oluyor. Özellikle mübarek günlerde bunun acısını daha çok hissediyoruz. Allah'tan diliyorum ki gelecek bayram vatanda akrabalarımızla birlikte oluruz." diye konuştu.

Ahmet Dendaş da Suriyelilere verdiği tüm hizmetlerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bundan sonraki bayramları Suriye'de geçirmeyi ümit ettiklerini belirten Dendaş, tüm İslam aleminin tuttuğu oruçların kabul olmasını ve bayramın hayır getirmesini diledi.

Bilal Gahhur da vatanından uzak yedinci bayramı geçirdiğini, bunun çok acı bir durum olduğunu ifade etti. İnsanın vatanı gibisi olmadığını vurgulayan Gahhur, savaşın bir an önce bitmesi ve bundan sonraki bayramları ülkelerinde yakınlarıyla geçirmek için dua ettiğini söyledi.

Şanlıurfa

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bayram namazını misafir edildikleri çadır ve konteyner kentlerde eda etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde yaşayan Suriyeliler, bir bayram namazını daha ülkelerinden uzakta kılmanın burukluğunu yaşadı.

Yaklaşık 30 bin kişinin barındığı çadır kentte boş alanda saf tutan Suriyeliler, hutbenin ardından ülkelerindeki ve İslam ülkelerindeki olayların bitmesi için dua etti.

Namazın ardından Suriyeliler ve çadır kent yetkilileri bayramlaştı.

Bayram namazına, çadır kentin müdürü Hüseyin Ortaç, müdür yardımcıları Müslüm Önel ile Yasin Seyhan da katıldı.

Viranşehir

Viranşehir Çadır Kent Konaklama Tesisi'nde yaşayan Suriyeliler bayram namazını yetkililerle kıldı.

Yaklaşık 18 bin kişinin yaşadığı çadır kentte kılınan namazın ardından dua edilip bayramlaşıldı.

Çadır kentin müdürü Zeki Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim olarak Suriyelilerle bayram namazını kıldıklarını belirterek her zaman olduğu gibi misafirlerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındıktan sonra Kahramanmaraş'taki konteyner kentte misafir edilen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin açtığı kardeşlik eliyle çadır kentlere yerleşen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'na savaşta kaybettikleri yakınlarının üzüntüsüyle girdi.

Bombaların yakıp yıktığı topraklarında evlerini ve yakınlarını geride bırakıp, beraberinde hüzünlerini, acılarını ve umutlarını alıp yola çıkarak, sığınmacı duruma düşen Suriyelilerin bayramı da hüzünlü geçiyor.

Kahramanmaraş'taki konteyner kentte yaklaşık 25 bin Suriyeli barınıyor. Suriyeliler, bayram namazını konteyner kentteki açık alanda kıldı. Suriyeliler konteyner kentten sorumlu merkez Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ile konteyner kent müdürü Rüstem Genç'in de katılımıyla bayramlaşma merasiminin ardından konutlarına geçti. Önce aileleriyle bayramlaşan Suriyeliler daha sonra konteyner ziyaretleri yaptı.

Suriyeliler kendilerine her türlü yardımı yapan konteyner kentteki görevlilere de ziyarette bulunarak bayramlarını tebrik etti.

Kaymakam Türköz, ramazan ayına veda ederek bayrama kavuştuklarını söyledi.

Türköz, 25 bin kişinin bulunduğu Geçici Barınma Merkezi'nde 10 bin kişiyle bayram namazını eda ettiklerini dile getirdi. Türköz, "Suriyeli misafirlerimizle bir bayrama daha birlikte kavuştuk. Temennimiz bundan sonraki bayramları inşallah vatanlarında kutlamaları. O zamana kadar da huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için elimizdeki tüm imkanları kullanarak misafir ediyoruz." dedi.

Suriyelilerin burada kaldıkları sürece misafirleri olduğunu ifade eden Türköz, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Konteyner kent imamı Yasin El Ali de Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için dua ettiklerini söyledi. Bundan sonra orada bayram geçirmek istediklerini dile getiren Ali, "Türkiye'nin ve halkının bizlere yaptığı iyiliği unutmayacağız. Bu programı hazırlayanlardan Allah razı olsun. Bütün Suriyeliler birlikte namazımızı eda ederek İslam dünyası için dua ettik." diye konuştu.