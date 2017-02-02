ByLock'u telefonuna 'patronu yüklemiş'

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla dava açılan 9 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.E, İ.U, G.K, A.A, İ.A, Y.E.İ, A.K, A.T ve O.K ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerinin belirtti.

Sanıklardan G.K savunmasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile el konulan Özel Kayseri Göz Hastanesi'nde 2011'de müdür yardımcısı olarak işe başladığını, bir süre sonra müdürlüğe terfi ettiğini söyledi.

Hastanenin 6 ortağı bulunduğunu ancak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Dr. Fatih Günan'ın idarede söz sahibi olduğunu belirten G.K, şunları anlattı:

"ByLock'u benim ve eşinin telefonuna patronum Fatih Bey yükledi. Tanzanya'ya gidecekti. 'Orada bu programlar kullanılıyor' dedi. Oradayken de hastane ve ailesiyle ilgili 2-3 mesaj gönderdi ama ben cevap yazamadım. Yazdığım mesajlar gitmeyince cevapları Whatsapp'tan yazdım. Gizli bir program olduğunu bilmiyordum. Programın üzerinde 'By' yazıyordu. Bunun darbeden sonra ByLock olduğunu öğrendim."

G.K, Bank Asya'daki 400 bin liranın da kendisine ait olmadığını öne sürerek, bu paranın hastanenin ortaklarından halen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dr. Kenan Uğurlu ve eşine ait olduğunu öne sürdü.

Bu paranın kendisi, eşi ve çocukları adına açılan 4 ayrı hesaba dolar olarak yatırıldığını ifade eden G.K, "Bu parayı 2014'te yatırdılar ama 2015'te tekrar çekerek Türkiye Finans Katılım Bankasına yine benim ve 2 çocuğum adına açılan hesaba yatırdılar. Bu tarihte maaş hesaplarımızı da Garanti Bankasına taşıdılar. Benim daha önce Bank Asya'da hesabım yoktu. Patronlarım yüzünden buradayım. Bu sıkıntıları çekiyorum." dedi.

G.K, evinde bulunan 1 dolarlık 2 banknotun ise para koleksiyonunun parçası olduğunu, evinde arama yapan polislerin bu paraları koleksiyon içerisinden aldıklarını gösteren kayıtların da bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.