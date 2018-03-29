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Buradasınız : » » ByLock'u "gönül ilişkisi" için kullandığını iddia eden sanığa hapis

ByLock'u "gönül ilişkisi" için kullandığını iddia eden sanığa hapis

Şanlıurfa'daki FETÖ davasında yargılanan sanık, gönül ilişkisi yaşadığı kadınla konuşmak için ByLock yüklediğini iddia etti. Sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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ByLocku &quot;gönül ilişkisi&quot; için kullandığını iddia eden sanığa hapis

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık E.T. ile avukatı katıldı.

Sanık savunmasında, örgütle ilişkisi bulunmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanığa, mahkeme başkanı "Programı niçin yükledin?" diye sordu. Sanık, "Gönül ilişkisi yaşadığım kadın M.A. bana 'ByLock yükle oradan haberleşelim' dedi. Ben de programı yükledim ve oradan yazıştık. Benim cemaatle hiçbir ilgim yok" dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında ise sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö, bylock
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