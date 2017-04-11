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Buradasınız : » » ByLock'tan aranan avukat Almanya'ya kaçarken yakalandı

ByLock'tan aranan avukat Almanya'ya kaçarken yakalandı

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla aranan avukat, Almanya'ya gitmek için geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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ByLocktan aranan avukat Almanyaya kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla aranan avukat, Almanya'ya gitmek için geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan Almanya'nın Berlin şehrine gitmek isteyen bir kişinin silahlı FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edilmesi üzerine bu kişinin kontrol noktasından geçişine izin verilmedi.

Gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınan ve avukat olduğu belirlenen Coşkun E, sorgusu için Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları nedeniyle yurt dışına firar girişiminde bulunduğu ileri sürülen avukatın üzerinden 7 bin avro çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

Etiketler: İzmir FETÖ soruşturması, bylock, adnan menderes havalimanı, almanya
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