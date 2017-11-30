ByLock'taki yazışmalar çözüldü: FETÖ, DEAŞ saldırısından önce mensuplarını uyarmış

Gaziantep'teki FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski öğretmen Fatih Gülsoy'un, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Beyoğlu'nda terör örgütü DEAŞ'ın 19 Mart 2016 tarihinde 5 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısından yaklaşık 2 ay önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ByLock üzerinden örgüt mensuplarını uyardığı ortaya çıktı.

"Arkadaşlarımız ulu orta dolaşmasınlar, kalabalık yerlere gitmesinler"

"yakupbey58" kullanıcı adıyla 20 Ocak 2016 tarihinde "Bunu yayalım" başlığıyla gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde gelen duyumlarda, bombalı eylem için Türkiye'ye çok sayıda yeni IŞID (DEAŞ) militanının girdiği, bu şahısların İstanbul'da merkezi yerlerde canlı bomba saldırısı yapacakları, Paris'te olduğu gibi silahlı saldırı yapacakları ve IŞID'ın (DEAŞ) Türkiye'ye savaş ilan ettikleri yönünde bilgiler bulunmakta. Genel olarak arkadaşlarımız ulu orta dolaşmasınlar, kalabalık yerlere gitmesinler. Emin yerlerde ihtiyaçlarını karşılasınlar"

Aynı dosyadaki tutuklu sanık Muhammet Emre Erkendirci'nin de deşifre edilen ByLock yazışmalarında bomba konulu mailin hepsinin okunmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: AA