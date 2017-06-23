ByLock'lu telefona "virüs" savunması

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden yargılanan sanık, ByLock tespit edilen telefonunu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası virüs bulaşması nedeniyle değiştirdiğini iddia etti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski Ahi Evran Üniversitesi işçisi S.K. ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının telefonunda ByLock tespit edildiğini söylemesi üzerine S.K, hiçbir zaman bu programı kullanmadığını iddia etti.

Virüs giren akıllı telefonunu darbe girişiminden sonra değiştirdiğini savunan S.K, "Telefonuma virüs girince GSM operatörünü aradım. Arama kayıtlarım orada mevcuttur. Daha sonra akıllı telefonu vererek yerine tuşlu telefon aldım." dedi.

Kırşehir'de Bank Asya protestosuna katılma sebebi sorulan S.K, ülkücü düşünceye sahip bir insan olduğunu, dinleme amacıyla eylemde yer aldığını ileri sürdü.

Telefonuna ait HTS kayıtları hatırlatılan S.K, bir çoğu FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden yargılanan bazı kişileri tanıdığını, bazılarını ise tanımadığını söyledi.

Sanık, 70 gündür tutuklu olması ve küçük çocuklarının bulunması nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.