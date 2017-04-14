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Buradasınız : » » ByLock'çu HDP'li gözaltına alındı

ByLock'çu HDP'li gözaltına alındı

Mersin'de düzenlenen operasyonda aralarında örgütün "il ablası" ile telefonunda "ByLock" tespit edilen bir HDP'linin de olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

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ByLockçu HDPli gözaltına alındı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aralarında örgütün "il ablası" olduğu iddia edilen A.A. ile HDP'li A.İ'nin de yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA

Etiketler: Mersin, fetö, bylock, PDY, hdp
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