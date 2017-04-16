ByLock'çu eski vali yardımcısına 'fuatavni' iddiası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski Eskişehir Vali Yardımcısı Mesut Kesen hakkında hazırlanan iddianamede, Kesen'in örgütün manipülatif bir şekilde kullandığı "fuatavni" adlı Twitter hesabının yönetiminde bulunabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, başka bir soruşturmadan Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kesen hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Kesen'in ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait video kitap ve görsellerinin bulunması, kapatılan Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarda para yatırması, haklarında aynı örgüte üye olmak suçundan soruşturmalar yürütülen kişiler ile irtibat halinde olması, sosyal medyada örgüt ile bağlantısını, örgu¨te bağlılığını ortaya koyan paylaşımlarda bulunması nedeniyle şüphelinin FETÖ/PDY'nin yöneticilerinden olduğu kanaatine varıldığına dikkat çekildi.

Kesen'e ilişkin dosyanın, İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında, FETÖ/PDY mensuplarının sahte delil ürettiği iddialarına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden ve 10'u tutuklu 68 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edilen iddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğince 1998'de Kesen'le ilgili hazırlanan rapor da yer aldı.

Raporda, Kesen'in 1998'de Günyüzü Kaymakamlığı yaptığı sırada, örgütün yayın organlarından kapatılan Zaman gazetesine abone olduğu, kurban derilerinin o dönem yasal olarak toplama hakkına sahip olan Türk Hava Kurumuna verilmemesi için çaba sarf ederek derileri örgu¨te yönlendirdiği, milli bayramlarda töreni kısa tuttuğuna vurgu yapılırken, İlçe Milli Eğitim Mu¨du¨ru¨nu¨n, iş yerlerindeki Türk bayrağı ölçu¨lerinin birbiriyle örtu¨şmemesi nedeniyle standardı sağlama talebine, Kesen'in "Bayrak konusunu o kadar abartmayın, Amerika'da şorttan bayrak yapıyorlar." şeklinde karşılık verdiğine yer verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) alınan bilgiler doğrultusunda Kesen'in örgütle bağlantılı olduğu, Eskişehir ve Sivrihisar'dan gelen örgüt mensuplarının Günyüzü'de toplantı yaparak faaliyetlerini artırdığı vurgusu yapılan raporda, şüphelinin örgüt üyeleri dışındaki kişilerle ailecek görüşmediği ve milli değerlerden yoksun olduğu ifade edildi.

Raporda, Kesen'in eşinin başörtülü olmasına rağmen örgüt elebaşı Gülen'in "Başörtüsü teferruattır" yani "Birinci derecede önemli değildir." demecinin etkisiyle başını açtığına da değinildi.

İddianamede, Kesen'in bu raporun ardından pasif göreve çekilmesine rağmen örgu¨tu¨n devlet içindeki etkinliğini artırmasıyla tekrar kaymakamlık görevine dönmesinin ardından İçişleri Bakanlığı Hukuk Mu¨şaviri, 5 yıl su¨reyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığında şube mu¨du¨ru¨ olarak görevlendirildiği, sonrasında ise Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı ve 2015'te de Eskişehir Vali Yardımcılığına atandığı vurgulandı.

Kendisi, eşi ve çocuğu da "ByLock" kullanıcısı

Kesen'in, eşinin ve oğlunun cep telefonlarında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıldığının tespit edildiğinin altı çizilen iddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY'yle irtibatlı yayın organlarının neredeyse tamamına giriş yaptığı cep telefonu ve tabletine, bunların mobil uygulamalarını indirdiğine dikkat çekilerek, sosyal medya hesabından ise 15 Temmuz darbe teşebbüsünü öven paylaşımlar yaptığı belirtildi.

MHP'ye şantaj kasetleri

Örgütün en büyük gücünü, emniyet teşkilatı, TSK ve istihbarata yerleştirdiği mensuplarından aldığına, hedef alınan kişilerin özel hayatlarına müdahale edildiğine değinilen iddianamede, "Bu hamlelerinden en dikkat çekici olanlarından biri de 2011'deki genel seçimlerin öncesinde MHP'nin yönetici ve önemli milletvekili adaylarına karşı özel hayatlarına ait göru¨ntu¨lerle başlatılan dizayn hareketidir. Partide önde gelen 10 isim, kasetleri yayınlanarak ya da yayınlanacağı tehdidiyle görevlerinden istifa ettirilip, milletvekili adaylığından çekilmek zorunda bırakıldılar." denildi.

İddianamede, "Kesen'e ait flaş bellekte, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım, Mehmet Ekici ve Metin Çobanoğlu'nun kadınlarla birlikte gizli çekilmiş görüntülerinin yer aldığı videolar olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer bulurken, bunun yanı sıra terör örgütü PKK ve gençlik yapılanması ile MLKP'ye ait dokümanların da şüpheliyle ilgili yapılan aramada ele geçirildiği belirtildi.

Bilgisayarında örgüt elebaşı Gülen'le ilgili bilgi ve görseller bulundu

Kesen'in, devlet kurumları ve güvenlik kuvvetleri aleyhine FETÖ'nün sosyal medyada manipülatif bir şekilde kullandığı "fuatavni" adlı Twitter hesabının yöneticisi olma ihtimali üzerinde de durulan iddianamede, "Şüphelinin bilgisayarında, örgu¨t elebaşı Gu¨len'le ilgili birçok bilgi ve görselin bulunması, FETÖ/PDY'yle doğrudan iltisaklı 'herkul.org' ve 'fuatavni' gibi web sayfalarıyla ilgili görsellerin orijinal halleriyle yer alması dikkat çekici olup, web sayfalarının dizayn ve yönetiminde bulunabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.