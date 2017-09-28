  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ByLock'çu eski polisler ile kamu personeline hapis

ByLock'çu eski polisler ile kamu personeline hapis

Bitlis'te "ByLock" kullandığı tespit edilen tutuklu 6 eski polis ile bir eski kamu personeli 7 yıl 6 aydan, 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırıldı.

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ByLockçu eski polisler ile kamu personeline hapis

Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullandığı tespit edilen tutuklu 6 eski polis ile bir eski kamu personeline, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan, 9 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezaları verildi.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, tutuklu sanıklardan eski polis memurları Ali İhsan Deveci, Fazlı Aydın, Yunus Saraç, Mehmet Yetiş, Mehmet Sever, Engin Taşkın ve eski Bitlis Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü personeli Mehmet Dayan ile sanık avukatları katıldı.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Avukatları da müvekkillerinin terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını iddia ederek, suçsuz olduklarını savundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların terör örgütünün hiyerarşisinde yer aldığını, "ByLock" kullanıcısı olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaada, sanıklardan Saraç'ın ikametinde yapılan aramalarda ele geçen CD içeriğinde örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in sözleri ve sohbetlerinden kısımların bulunduğu, telefonunun imaj incelemesinde de FETÖ lehine propaganda yapan "Fuat Avni" paylaşımlarının tespit edildiği, sanık Dayan'ın eşinin ise örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'da hesap açarak 19 bin 859 lira 55 kuruş yatırdığının tespit edildiği vurgulandı.

Mahkeme heyeti, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Deveci, Yetiş, Sever ve Dayan'ın 9'ar yıl, Aydın ve Saraç'ın 7 yıl 6'şar ay, Taşkın'ın ise 9 yıl 9 ay hasiple cezalandırılmasına karar verdi.

Etiketler: bylock, fetö, PDY, Bitlis
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