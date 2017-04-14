ByLock'çu 6 üniversite öğrencisi tutuklandı

Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 üniversite öğrencisi aranıyor.