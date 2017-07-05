'ByLock'çu 29 şüpheli gözaltında

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 38 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için polis ekiplerince kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, doktor, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Ev ile iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu, firari 8 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.