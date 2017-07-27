  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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"ByLockçu" 25 eski polis tutuklandı

Başkentteki FETÖ soruşturmasında ByLock kullandıkları tespit edilen 25 eski emniyet mensubu tutuklandı.

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&quot;ByLockçu&quot; 25 eski polis tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 25 eski polis tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 eski polis, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 26 zanlıdan 25'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Temmuz'da ByLock kullandıkları belirlenen 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. AA

Etiketler: ankara, fetö, eski polis
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