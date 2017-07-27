  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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ByLock'çu 24 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

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ByLockçu 24 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen, aralarında öğretmen, esnaf ve çiftçilerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: bylock, fetö, PDY
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