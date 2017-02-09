  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ByLock'çu 24 kişi gözaltına alındı

ByLock'çu 24 kişi gözaltına alındı

Düzce merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

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ByLockçu 24 kişi gözaltına alındı

Düzce merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbeye kalkışma girişimi sonrası "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve Anayasa'yı ihlal etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, kentteki FETÖ/PDY'ye müzahir olan özel okullar, yurtlar ve dershanelerde görev yapmış toplam 97 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma sistemi ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bu kişilerden 35'i hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalama kararı verildiğini belirten Düzgün, Düzce merkezli Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, İstanbul, Ankara, Şırnak, Bursa, Tekirdağ, Zonguldak, Malatya, Samsun ve Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Düzgün, hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişinin aranması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Etiketler: bylock, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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