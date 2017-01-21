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Buradasınız : » » ByLock'çu 22 eski emniyet çalışanı tutuklandı

ByLock'çu 22 eski emniyet çalışanı tutuklandı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen eski emniyet personeli 22 kişi tutuklandı.

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ByLockçu 22 eski emniyet çalışanı tutuklandı

Bilecik merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 eski emniyet personeli tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen, daha önce görevden ihraç edilmiş aralarında 2 ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 eski emniyet personeli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 22 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bazı dosya ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bilecik, Bozüyük ve Söğüt ilçeleri ile Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da başlatılan operasyon kapsamında, 12 Ocak'a 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: bylock, fetö, FETÖ operasyonu, PDY
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