ByLock'çu 21 kişi gözaltına alındı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen farklı meslek gruplarından 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu kişilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda bazı belgelere el konuldu.
Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.