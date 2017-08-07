'ByLock'çu 20 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında esnaf ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.