ByLock'çu 17 emniyet personeli gözaltında

Burdur merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce görevden uzaklaştırılan 17 emniyet personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen, daha önce açığa alınan ve ihraç edilen 21 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından Burdur, Isparta, Konya, Antalya ve Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.