  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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ByLock'çu 14 kişi tutuklandı

Düzce'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 kişiden 14'ü tutuklandı.

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ByLockçu 14 kişi tutuklandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 kişiden 14'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen farklı meslek gruplarından 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu kişilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, düzce, fetöcüler, bylock
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