  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'ByLock'a bin 888 kez giriş yapmasına rağmen inkar etti

'ByLock'a bin 888 kez giriş yapmasına rağmen inkar etti

ByLock'u "kimin yüklediğini bilmiyorum" şeklinde savunma yapan eski polisin, örgütün şifreli haberleşme programına bin 888 kez giriş yaptığı belirlendi.

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ByLocka bin 888 kez giriş yapmasına rağmen inkar etti

Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında yargılanan eski polis Tahir Çabuk örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a bin 888 kez giriş yaptığı belirlenmesine rağmen savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Savunması sırasında ellerini açarak "Ben yüklemedim, nereden bileyim kim yüklemişse." diyen sanığı Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak uyardı.

Mahkeme heyetinden özür dileyen Çabuk, "Ben ByLock yüklemedim. Kimin yüklediğini de bilmiyorum. Ben iki telefonumu da sıfır aldım. Bu örgütle kesinlikle alakam yok. Önce orman mühendisliğini ardından özel yetenekle Van 100. Yıl Üniversitesini kazandım. Bu sırada devletin yurdunda kaldım. Mezun olup askere gidip geldikten sonra polis oldum. Silahlı terör örgütüne üye olsaydım, onların yurdunda kalırdım. Ben bu örgütü 15 Temmuz sonrası duydum. Kesinlikle irtibatım olmadı." şeklinde savunma yaptı.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, mevcut delil durumu ve suça dair cezanın kanundaki üst sınırını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğuna karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, Gaziantep, fetö, bylock
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