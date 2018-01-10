ByLock'a bin 830 kez giriş yapan üniversite öğrencisine 6 yıl 10 ay hapis

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Kaya ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda bin 830 kez erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bugün görülen diğer FETÖ/PDY davaları ise şunlar;

Kaynak: AA