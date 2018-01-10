  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.794
    EURO 4.56
  • BIST 113257.54
    ALTIN 161.611
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ByLock'a bin 830 kez giriş yapan sanığa hapis cezası

ByLock'a bin 830 kez giriş yapan sanığa hapis cezası

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan üniversite öğrencisine, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ByLocka bin 830 kez giriş yapan sanığa hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Kaya ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda bin 830 kez erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bugün görülen diğer FETÖ/PDY davaları ise şunlar;

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, fetö, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER