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'ByLock'a 6 bin 500 kez girdiği belirlenen iş adamına hapis cezası

FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuklu yargılanan ve kullanmadığını öne sürdüğü "ByLock"a 6 bin 500 kez erişim sağladığı belirlenen iş adamı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ByLocka 6 bin 500 kez girdiği belirlenen iş adamına hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgüte ait bir şirkette iş adamı olarak faaliyet yürüten ve tutuklu yargılanan Erkan Türk ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, mahkemeye ulaşan rapora göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığın "ByLock" kullanıcısı olduğu ve programa bir yılda 6 bin 500 kez erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Telefonu kabul etti; programı inkar etti

Sanık da "ByLock" programı tespiti yapılan telefonun kendisine ait olduğunu ancak programı kullanmadığını savundu.

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumunun dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Türk, "ByLock" kullanmadığı iddiasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, fetullahçı terör örgütü, FETÖ/PDY, bylock
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