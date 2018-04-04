ByLock yazışmalarını aralıksız sürdürmüş

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet Ceylan, Mustafa Karaca, Mustafa Sanal ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

İddianamedeki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat ve tahliye talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Ebru D. hakkında darbe girişiminden sonra da ByLock listesindeki kişilerle yazışmalara devam ettiği HTS kayıtlarını okudu. Sanığın listesindeki kişilere FETÖ davalarında tutuklananların, tahliye olanların ya da beraat edenlerin isimlerini bildirdiği, cezaevindekiler için maddi yardım yapılması gerektiğiyle ilgili mesajların bulunduğunu belgelendi.

Savunma yapması istenen sanık Ebru D, mahkemeden savunmasını daha sonra yapmak için süre istedi.

ByLock kullanıcı adı ile şifresinin oğlunun ismi, eşi ve kendisinin memleketinin plakası olduğu açıklanan sanık, kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti.

Duruşma ertelendi

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık Uygur E. ise darbe girişiminin olumsuz sonuçlanmasının ardından kullandıkları Eagle programına FETÖ üst yöneticilerinin, "Bu işin bizimle alakası yok. Bu bir tiyatro." diye mesajlar yazdığını anlatarak, "Evlerinde de kaldım. Telefonlara ByLock da kurdum. Fakat 1 Temmuz 2016'da bu yapıdan ayrıldım. Ben devletimin yanındayım. Devletime hizmet etmek için hazırım" dedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verirken dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA