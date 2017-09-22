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Buradasınız : » » ByLock üzerinden 'yargıyı karıştırın' talimatı

ByLock üzerinden 'yargıyı karıştırın' talimatı

FETÖ elebaşı Gülen'in, yargıya yönelik çeşitli talimatlarının iletildiği "ByLock" mesajı ortaya çıktı.

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ByLock üzerinden yargıyı karıştırın talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce verdiği "yargıyı karıştırın" talimatının, örgüt üyelerine "ByLock" üzerinden ulaştırıldığı tespit edildi.

Gülen, geçen yıl ocak ayında örgüte yönelik davalarda yargılamaları oyalayacak savunmaların yapılması ve yargı içerisinde karışıklıklar çıkartılmasına yönelik talimatlar verdi.

Örgüt üyelerine FETÖ elebaşı Gülen'in talimatları, şifreli haberleşme ağı "ByLock" üzerinden iletildi.

Örgüte yönelik davalarla ilgili hukuki metinlerin hazırlanmasının istenildiği mesajda, Gülen'in, yargıya yönelik "Karşı tarafı oyalayacak, birbirine düşürecek, bizle uğraşmalarına fırsat verilmeyecek fikirler üretin." ifadelerine yer verildi.

Bir örgüt üyesinin de yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerinin paylaşıldığı mesajda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmak için gerekli olan "iç hukuk yollarının tüketilmesi" şartına yönelik kapsamlı dosyaların hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Avrupa'da lobi faaliyeti çağrısı

"ByLock" mesajında, Türkiye'nin uluslararası alanda zor duruma düşürülmesi için çalışmalar yapılması talep edildi. Bu kapsamda, AİHM'de ve Avrupa Parlamentosunda Türkiye'de etkili bir iç hukuk yolunun kalmadığına ilişkin politikalar yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Mesajda, Fransa'daki gibi terör saldırılarının çoğalabileceği, göçmen akımın önlenemez şekilde artmaya devam edeceği yönünde lobi faaliyetlerinin yürütülmesi istendi.

Danıştay üyeliği görevini yürüten eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Muharrem Özkaya, "ByLock" mesajının içeriğiyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Etiketler: fetö, Fetullah Gülen, bylock, PDY
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