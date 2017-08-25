  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'ByLock' operasyonunda eski öğretmene gözaltı

'ByLock' operasyonunda eski öğretmene gözaltı

Manisa'nın Kula İlçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski bir öğretmen gözaltına alındı.

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ByLock operasyonunda eski öğretmene gözaltı

Kula Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen R.N.A’nın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kula’daki ikametinde bulunmayan R.N.A'nın, İzmir’in Buca ilçesinde olduğu tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince R.N.A’nın evinde yapılan arama da 2 adet "1 dolarlık banknotlar" ve bir telefon ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan R.N.A, Manisa’dan giden ekiplere teslim edildi.

R.N.A, Kula Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Etiketler: Manisa, bylock, operasyon
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