"ByLock" operasyonunda 5 tutuklama

Düzce merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden sorgusu tamamlanan 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile ilişiği bulunan özel okul, yurt ve dershanelerde görev yapmış 97 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma sistemi ByLock'u kullandığı tespit edilmiş, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerden 35'i hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
Düzce merkezli Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, İstanbul, Ankara, Şırnak, Bursa, Tekirdağ, Zonguldak, Malatya, Samsun ve Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalanmıştı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi için ise çalışmalar sürüyor.