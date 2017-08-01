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'Bylock' operasyonunda 20 gözaltı

Kayseri'de, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

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Bylock operasyonunda 20 gözaltı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında özel güvenlik görevlisi, üniversite öğrencisi ve ev kadınlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 28 kişiye yönelik operasyon başlattı.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde bulunan çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: kayseri, fetö, bylock
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