  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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'Bylock' operasyonunda 19 gözaltı

Amasya'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

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Bylock operasyonunda 19 gözaltı

Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 19'u yakalandı.

Çeşitli mesleklerden olan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: Amasya, fetö, bylock
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