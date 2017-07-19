'Bylock' operasyonunda 15 tutuklama

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 57 kişiden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, veteriner, öğretmen, doktor, hemşire, esnaf, işçi ve polis gibi meslek gruplarına mensup kişiler ile iş adamları, ev kadınları ve öğrencilerin de aralarında olduğu şüphelilerle ilgili FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı, 10 şüphelinin eklenmesiyle 127'den 137'ye çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan kişi sayısı ise 115'ten 128'e yükseldi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılardan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 57'sinden 15'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 42 kişi ise serbest bırakıldı. Bu şüphelilerden 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde 71 zanlının gözaltı işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında iş adamı, ev kadını, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de olduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınanlardan 57'si adliyeye sevk edilmişti. AA