'Bylock' operasyonunda 15 gözaltı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Susuz ve Kağızman ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 15 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor. AA