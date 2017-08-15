'Bylock' operasyonunda 11 gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Malatya, Elazığ, Sivas ve Şanlıurfa'da 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. AA