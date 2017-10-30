'Bylock' operasyonlarında 53 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Afyonkarahisar'da 33 gözaltı
Öte yandan Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
AA