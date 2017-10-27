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'Bylock' operasyonlarında 51 gözaltı

Kocaeli ve İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.

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Bylock operasyonlarında 51 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme aracı "ByLock" programını kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, bugün kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, firari durumdaki 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

İzmir

Öte yandan İzmir'de de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler: Kocaeli, fetö, bylock
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