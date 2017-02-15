ByLock operasyonlarında 28 kişi tutuklandı

Erzincan’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 20 kişi tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliğinde çalıştıkları belirlenen 32 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzincan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 12 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzce

Düzce merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltında bulunan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce sorgusu tamamlanan 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece, operasyon kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY ile ilişiği bulunan özel okul, yurt ve dershanelerde görev yapmış 97 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma sistemi ByLock'u kullandığı tespit edilmiş, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerden 35'i hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Düzce merkezli Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, İstanbul, Ankara, Şırnak, Bursa, Tekirdağ, Zonguldak, Malatya, Samsun ve Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi için ise çalışmalar sürüyor.