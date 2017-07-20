ByLock mesajları okunan sanık suçlamaları kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik açılan 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın bugünkü celsesi tamamlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

Savunmaların alınmasıyla devam edilen duruşmada, eski Pilot Üsteğmen Muharrem Baysal, FETÖ mensubu olmadığını ve hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Devlet okullarında eğitim gördüğünü ve çalışması sonucu Kuleli Askeri Lisesini kazandığını beyan eden Baysal, askeri okullarda baskı gördüğünü ve devre kaybı yaşadığını bildirdi.

Hava Harp Okulunda da baskılara maruz kaldığını ve pilot olabilmek için çok çalıştığını söyleyen Muharrem Baysal, FETÖ ile bağlantılı 2 kişinin iftiraları ile 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ordudan uzaklaştırıldığını savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da İzmir'de normal mesaisine devam ettiğini, ardından da eşinin bulunduğu Ankara'ya geldiğini belirten Baysal, "Esenboğa'ya indiğimde yaşanan hareketliliğin terör saldırısı olduğunu düşündüm. Televizyonlardan darbe girişimi olduğunu öğrendim. Bunun ardından garnizon terk iznim olmadan İzmir'den ayrıldığım için hemen İzmir'e döndüm. Darbeye katılmadım." ifadelerini kullanarak, hakkındaki FETÖ üyeliği iddialarını reddetti.

İddianamede yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de eğitim gördüğü dönemde ziyaret ettiği suçlamasının da doğru olmadığını savunan Muharrem Baysal, FETÖ elebaşından "Din taciri, kan emici" diye söz ederek, "15 Temmuz'da bana iftira atan şahıslar gibi darbecilerin yanında yer almadım." dedi, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanığın evinden örgüt elebaşının kitabı çıkmış

İddianamede, "İlyas" kod adını kullandığı ve "mahrem imam" olduğu yer alan sanık İlhami Kaya da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, Emniyet Müdürlüğünde baskı altında ifadesinin alınmaya çalışıldığını iddia etti.

Kaya, "Savcılıkta, Emniyette söylediğim ne varsa hiçbiri doğruyu yansıtmıyor." diyerek, soruşturma aşamasındaki beyanlarını kabul etmediğini bildirdi.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanığa, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i sever misiniz" sorusunu yöneltti.

Sorunun yoruma dayalı olduğunu iddia ederek cevap vermek istemeyen sanığa Sarıdoğan, "Evindeki aramada kitabı bulunmuş da o yüzden soruyorum." dedi.

Bunun üzerine sanık İlhami Kaya, "Söz konusu kitap dua kitabı, içinde ayetler, dualar var." şeklinde savunmada bulundu.

Sanığın ByLock mesajları okundu

FETÖ'nün "iş ve işçi bulma kurumu" olduğu belirtilen Referans İş şirketinin ortaklarından olduğu ifade edilen ve Romanya'ya kaçarken yakalanan sanık Yusuf Hayri Yıldızhan da savunma yaptı.

İddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini beyan eden Yıldızhan, kamuoyunda Bank Asya'yı kurtarma operasyonu olarak bilinen süreçte bu bankaya örgütsel amaçlı para yatırmadığını, Referans İş şirketinin ortakları arasında hiç yer almadığını ve ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, dava dosyasına eklenen ByLock kullanım içeriklerine göre sanığa E.A, H.A. ve R. isimli şahıslarla iletişim kaydının olduğunu ifade ederek mesajları okudu.

Söz konusu mesajlardan bazıları şöyle:

- "Selçuk FEM dershanesi yöneticilerine operasyon yapılacağı konuşulmuş, 15 kişi Sivas'ta, 4 kişi il dışındaymış."

- "Yusuf hocam sizin galerici akrabalar varmış. Hakan ile gidecektik zaman olmadı. Benim hizmet amaçlı kullandığım aracı satmam gerekiyor."

- "KPSS ile ilgili yeni bir iddianame açılır mı? 18.12.2015'te görüştüğüm hakim, 'başta tutuklama yoksa tutuksuz olarak yargılama devam eder' dedi."

- "Demetevler'den beni 10.30'da alacaklar."

Mesaj içeriklerinin okunmasının ardından KPSS davalarında sanık olduğunu belirten Yıldızhan, yargılanmasına KPSS davalarının görüldüğü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirme kararı verilerek orada devam edilmesini talep etti.

Mesaj içeriklerinde adı geçen şahıslardan Yusuf Rodoplu'yu tanıyıp tanımadığı sorulan sanık Yusuf Hayri Yıldızhan, şahsı tanıdığını beyan etmesi üzerine Başkan Sarıdoğan, Rodoplu'nun da KPSS sanıklarından olduğunu hatırlattı.

Sarıdoğan, Yıldızhan'ın verdiği bilgilere göre ev adresi ile bacanağının adının ByLock içeriklerinde de yer aldığını belirtince sanık, "Bunu yapan adamlar, onu da düşünmüş." diyerek kendisine komplo kurulduğunu ima etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.