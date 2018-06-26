ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 11 yıl hapis cezası

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Zararsız ve avukatı katıldı.

Sanık Zararsız duruşmadaki savunmasında, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ve ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.

Zararsız, ByLock programının kapattığı hat üzerine kurulduğunu iddia etti.

"FETÖ örgütünü lanetliyorum. 2015 yılında kapattığım hat üzerinden ByLock kullanıldığı iddia edilmektedir. Bu program hakkında emniyette ve savcılıkta bana soru sorulmadı. ByLock tespitinin mor beyin olarak olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir içeriği yok. Ben bu programı kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliye talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, emniyet raporlarıyla ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkındaki deliller sabit olan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Zararsız'ın "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA