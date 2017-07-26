ByLock kullanıcısı FETÖ çalışanlarına hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kapatılan okul ve derneklerinde çalışan 6 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ'nün kapatılan okul ve derneklerinde çalışıp yurtlarında kaldıkları iddia edilen Ahmet T, Ali Osman B, Bekir Z, Muhammed Fatih K, Murat M. ve Sinan Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının 6 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ziraat mühendisi Muhammed Fatih K, iddianamede yer alan ifadesinde, Adana, Van ve Giresun'da cemaate bağlı yerlerde çalıştığını ve sohbetlere katıldığını belirtti.

Telefonuna ByLock programını indirmediğini öne süren Muhammed Fatih K, "Bu yapıya bağlı iş yerlerinde mecburiyetten çalıştım. Evime internet bağlatmıştım. Yaklaşık 4 ya da 5 ay şifresiz kullandım. Daha sonra şifre koydum. Şifresiz olduğu dönemde birileri o programı kurmuş olabilir. Şifre varken de evime misafir olarak gelen kişilerle şifremi paylaşıyordum ancak onlardan birisi ByLock yüklemiş ise bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Tarih öğretmeni Bekir Z. de kapatılana kadar Işık Dershanesinde çalıştığını, Bank Asyaya da maaş hesabı açtırdığını kaydetti.

ByLock kullanmadığını iddia eden Bekir Z, "Birlikte çalıştığım öğretmen arkadaşlarım ara sıra cep telefonumu istiyordu. Ayrıca internet şifremi de isterlerdi. Ben de verirdim. Ancak hangi arkadaşımıza verdiğimizi hatırlamıyorum. Evdeki internet şifremi de veriyordum. Ben kesinlikle ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım." iddiasında bulundu.