'ByLock' kullanıcısı 9 kişi gözaltına alındı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 kişi yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından B.E, Ö.A, Ö.B, G.K, Y.K, D.A, A.G, F.T. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.K, D.A, F.T, ifadeleri Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.