ByLock kullanıcısı 9 kişi gözaltına alındı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceden belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında mesleklerinden ihraç edilen akademisyenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramalarda tespit edilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi. AA