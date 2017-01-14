'Bylock' kullanıcısı 6 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Çivril Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çivril ilçesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.
Şüphelilerin ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. AA