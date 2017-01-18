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Buradasınız : » » ByLock kullanıcısı 21 kişi gözaltına alındı

ByLock kullanıcısı 21 kişi gözaltına alındı

7 ilde yürütülen operasyonda, KHK ile ihraç edilen rütbeli emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

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ByLock kullanıcısı 21 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, KHK ile ihraç edilen rütbeli emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrı'da, FETÖ/PDY'nin Balıkesir Emniyet Müdürlüğü üst düzey yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, KHK ile ihraç edilen biri 1. sınıf emniyet müdürü, üçü 2. sınıf emniyet müdürü, üçü 3. sınıf emniyet müdürü, 15'i 4. sınıf emniyet müdürü ve dördü emniyet amiri olan 26 şüpheliden 21'i yakalandı.

17-25 Aralık süreci öncesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü gibi en kritik birimlerin de aralarında bulunduğu önemli mevkilerde görev aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.

Güvenlik güçleri, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler: balıkesir, fetö, bylock kullanıcısı
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