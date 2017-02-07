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Buradasınız : » » ByLock kullanıcısı 19 kişi gözaltına alındı

ByLock kullanıcısı 19 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

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ByLock kullanıcısı 19 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara, Adana, Kütahya, Konya, Muğla ve Denizli'de örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce melekten ihraç edilen polis memurlarının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında polis memuru ve eşlerinin bulunduğu, haklarına yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Etiketler: afyonkarahisar, fetö, bylock
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