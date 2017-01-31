ByLock kullanıcısı 14 kişi tutuklandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 14 emniyet mensubu ile eski 8 kamu personeli ve bir muhtarın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10'u eski emniyet mensubu 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.